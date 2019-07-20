с чего всё началось

Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!»

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Накануне в Сети появилось видео, запечатлевшее, как Зеленский отталкивает министра обороны.

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

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Шоу-бизнес Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".

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Армия и оружие Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.

Здоровье Вспышки эпидемий ожидаются в России Новые болезни и эпидемии могут появиться в России. Виной всему – глобальное потепление.