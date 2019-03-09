Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТОКоммерсантъ 15:13
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО. Среди других опасностей для военно-политического блока он назвал терроризм и кибератаки.РИА Новости13:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Общество
Опубликована карта сокровищ Третьего Рейха
Обновлено в 21:18
Политика
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему
Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено в 21:33
Происшествия
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
Двое подростков поссорились из-за десерта, в результате чего один из них был ранен в глаз, а другой сбежал с места происшествия.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Экс-министр Украины заподозрил Порошенко в подготовке побега из страны
Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.
Обновлено в 21:51
Хоккей
Передача Кузнецова принесла «Вашингтону» шестую победу подряд
"Вашингтон" одержал шестую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.
Обновлено в 21:55
Транспорт
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено в 20:36
Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн
Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Чихать хотели: РФ и Турцию не интересует мнение США о сделке по С-400
Россия сотрудничает в военной сфере с другими странами несмотря на то, что это кому-то может не нравиться, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Викор Кладов 8 марта в интервью Defense News.
Обновлено в 22:02
Политика
В США рассказали о переговорах по встрече Трампа и Си Цзиньпина
Посол США в Китае Терри Брэнстед в интервью The Wall Street Journal заявил, что Вашингтон и Пекин не определили дату проведения встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Обновлено в 19:18
Происшествия
«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии
Источник подчеркнул, что дело экс-замглавы Росгеологии было выделено в отдельное производство.
Обновлено в 14:18
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Подросток умер после визита к стоматологу в Москве
Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Во Флориде пять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:59
Политика
В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией
Кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович выступил за возобновление диалога с Россией.
Обновлено в 20:04
Политика
Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку
Директор Белого дома по вопросам коммуникаций Билл Шайн подал в отставку.
Обновлено в 21:30
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге
На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашённым в Белый дом.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В США удивились эффективности МиГ-21 после воздушного боя над Кашмиром
Американские военные выразили удивление в связи с эффективностью российских истребителей МиГ-21, которые отлично продемонстрировали свою боеспособность во время недавнего воздушного боя над Кашмипром.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера
По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.
Обновлено в 19:04
Энергетика
Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях
Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Политика
Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Спорт
Павлова ответила хейтерам в Instagram
Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Певица Жанна Агузарова шокировала поклонников сменой имиджа
Фанаты оценили изменения в образе певицы. Один из интернет-пользователей назвал Агузарову советской Lady Gaga.
Обновлено в 16:38