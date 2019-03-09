Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТОКоммерсантъ вчера в 15:13

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО. Среди других опасностей для военно-политического блока он назвал терроризм и кибератаки.

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Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

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