Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»RT на русском 12:31
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
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Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно и не имеет никакого смысла. Поэтому законопроект, когда он поступит в правительство, мы отдельно рассмотрим, но на уровне идеи я категорически против.
— Константин Носков, российский политикПРАЙМ 11:25
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