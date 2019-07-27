Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно и не имеет никакого смысла. Поэтому законопроект, когда он поступит в правительство, мы отдельно рассмотрим, но на уровне идеи я категорически против.

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Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

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