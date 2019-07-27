Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»RT на русском 12:31
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Обновлено в 12:23
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Происшествия
У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму
Обновлено в 07:05
Здоровье
Медработник пожаловалась министру на обслуживание в поликлинике
Формальное отношение медперсонала детских поликлиник к проблемам прохождения диагностики детей на туберкулез вызвало жалобу оренбургского медработника министру здравоохранения, сообщает 27 июля сайт «Новости Оренбурга Orenday».
Обновлено в 11:22
Футбол
Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»
Обновлено в 13:24
Происшествия
Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве
Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Москве акция протеста продолжается на Трубной площади
По данным «ОВД-Инфо» на 20:13, всего число задержанных на продолжающейся в столице акции составляет 779 человек.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Празднование Дня ВМФ в Астрахани начнётся в 9 утра
Празднование Дня Военно-Морского Флота в Астрахани начнётся в 9:00. На набережной Волги гостей мероприятия ждёт торжественное построение.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Армия Хафтара потеряла истребитель-бомбардировщик Су-22
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Дани Алвес ищет работу через социальные сети
Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
В Кронштадте открыли сквер памяти «Варяга»
Обновлено в 11:00
Политика
В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Общество
В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Обновлено в 12:16
Культура
EMIN о фестивале «ЖАРА-2019»: полет нормальный
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Футбол
Юрген Клопп: «Нужно проиграть по-крупному, чтобы понять, что ты не неудачник»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что победа в Лиге чемпионов была бы невозможна без прошлых поражений.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев не может завязать с алкоголем
Обновлено в 08:20
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23