Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»RT на русском 12:31

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
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Константин Юрьевич Носков
Российский политик
Российский политик. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Эксперт в сфере IT, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
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