Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Здоровье Медработник пожаловалась министру на обслуживание в поликлинике Формальное отношение медперсонала детских поликлиник к проблемам прохождения диагностики детей на туберкулез вызвало жалобу оренбургского медработника министру здравоохранения, сообщает 27 июля сайт «Новости Оренбурга Orenday».

Происшествия Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.

Происшествия В Москве акция протеста продолжается на Трубной площади По данным «ОВД-Инфо» на 20:13, всего число задержанных на продолжающейся в столице акции составляет 779 человек.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Армия и оружие Празднование Дня ВМФ в Астрахани начнётся в 9 утра Празднование Дня Военно-Морского Флота в Астрахани начнётся в 9:00. На набережной Волги гостей мероприятия ждёт торжественное построение.

Происшествия В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.

Футбол Дани Алвес ищет работу через социальные сети Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.

Политика Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).

Финансы Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.

Происшествия Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика В Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что меры по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе должны быть совместно разработаны государствами региона.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Происшествия В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.