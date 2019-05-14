Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионеРИА Новости вчера в 20:15

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

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