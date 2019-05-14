Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионеРИА Новости вчера в 20:15

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
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Глава Минкавказа назвал теневой бизнес причиной роста долгов за газ и свет

Znak.com00:35

Глава Минкавказа назвал теневой бизнес причиной роста долгов за газ и свет

Коммерсантъ00:25

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

РИА Новостивчера в 20:15
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Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
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Здоровье

Названа главная причина детского ожирения

Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
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Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

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Авто

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В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
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Энергетика

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Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
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Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

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Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие

В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека

В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
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Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей

Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

КНДР обвинила США в нарушении договоренностей в связи с арестом судна

Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран о построении "новых отношений", после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Общество

В Роскачестве определили лучшие плавленые сыры

В Роскачестве протестировали плавленые сыры жирностью от 45 до 60 процентов 20 брендов.
Обновлено в 01:00
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Политика

Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место

После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
Космос

Девятой будет?

На сайте философского общества Вашингтона прошло голосование о дальнейшей судьбе Плутона, исключенного в свое время из семейства планет.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Первый канал открестился от засекречивания проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 06:05
Политика

В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
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Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

В «Болтоне» введено внешнее управление

В «Болтоне» из-за финансовых проблем введено внешнее управление. Причиной такого решения стали долги клуба.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

«Ливерпуль» снова попытается купить Фекира

Контракт Фекира истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика

Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума

Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено вчера в 16:33
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