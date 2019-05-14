Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионеРИА Новости вчера в 20:15
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей. По его мнению, это "зашкаливающая цифра".
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Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Тоттенхэм» спешит приобрести Сесеньона, чтобы развеять сомнения Почеттино
«Тоттенхэм» не хочет расставаться с тренером и хочет развеять его сомнения.
Обновлено в 04:12
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Общество
Российская учительница назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении
Обновлено в 04:49
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы Башкирии 14 мая сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, который курировал силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:59
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Музыка
Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи
«Евровидение» в следующем году следует провести в курортном Сочи, считает Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Политика
Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
"Министры обороны Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Идлибе, а также меры, которые будут приняты для снижения эскалации в регионе", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:07
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает AP со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено вчера в 11:29
Наука
Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр
Команда принстонского профессора Земера Гитаи (Zemer Gitai) исследовала клетки синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — довольно опасные условно-патогенные бактерии, часто встречающиеся в воде и почве.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28