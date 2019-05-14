Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионеРИА Новости вчера в 20:15
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей. По его мнению, это "зашкаливающая цифра".
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Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Авто
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Авто
Renault объявила цены на новый Dokker Stepway
Российские дилеры Renault Россия начали прием заказов на новый Dokker Stepway, который поступит в продажу в конце мая.
Обновлено в 05:50
Политика
Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
Обновлено в 05:54
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Политика
Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело
Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о языке
Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд
Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки
Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Политика
Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений российского президента Владимира Путина заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.
Обновлено в 07:17
Общество
Льготные авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России, пишет 14 мая газета «Извествия».
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Порошенко наградил орденом возможного коррупционера
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41