Финансы

Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
RT на русском
20:52

Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на странице Мнучина в Twitter.
RT на русском20:52

Подробнее о событии

Министр финансов США сообщил о переговорах с главами крупнейших американских банков

Экономика сегодня22:02

Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны

RT на русском20:52

Крупнейшие банки США заявили о запасе ликвидности для займов

News.ru18:59

Шесть крупнейших американских банков заявили о наличии ликвидности для кредитования

Политика Сегодня18:55

Глава минфина США провел переговоры с главами шести крупнейших банков страны

ТАСС17:52

Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов

РИА Новости17:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:55, Ашберн
Финансы

Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено в 00:50
Финансы

Нефть дешевеет, а ОПЕК+ крепчает

Вместе с нефтью дешевеет и рубль, который за минувшую неделю подешевел на 4% и сегодня на Московской бирже торгуется по 68,84 рубля за доллар.
Обновлено в 20:21
Финансы

Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты

По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.
Обновлено в 20:05
Финансы

Центробанк сообщил о повышении надбавок по потребкредитам

"Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования", — говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 15:57
Финансы

Украина получила первый транш МВФ по программе stand-by

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.
Обновлено 21 декабря в 03:18
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы

«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы

Рубль обвалился до минимума с сентября

Рубль из-за обвального падения нефтяных цен обвалился до минимума с сентября.
Обновлено 21 декабря в 07:11
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 02:25
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено 21 декабря в 05:10
Финансы

Падение доллара может сдержать статистика

Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено 21 декабря в 00:58
Финансы

Дальше – больше: о росте инфляции в 2019 году

Как говорится, дальше — больше, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено 21 декабря в 07:51
ещё по теме
Стивен Мнучин
Американский предприниматель
Американский предприниматель, бывший сотрудник Goldman Sachs, после победы Дональда Трампа назначенный на должность министра финансов в кабинете избранного президента. С 13 февраля 2017 года министр финансов США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Wells Fargo
Банк
Банковская компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Крупнейший по рыночной капитализации в мире и четвёртый по величине банк в США, входит в так называемую «большую четвёрку» банков США, занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США, также входит в рейтинг Fortune 1000. Компания базируется в Сан-Франциско, в то время как штаб-квартира банковского подразделения находится в Су-Фолс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное