Глава Минфина США исключил выгоду для детей Дерипаски от снятия санкцийРБК вчера в 16:28

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал в течение семи дней предоставить данные, что дети российского бизнесмена Олега Дерипаски не извлекли выгоду от снятия санкций с компаний En+, Rusal и «Евросибэнерго».

Глава Минфина США исключил выгоду для детей Дерипаски от снятия санкций

Политика Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Золотова Под санкции, которые Канада ранее ввела в отношении России, подпали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Здоровье В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.

Происшествия Для отца полковника Захарченко прокуратура запросила пять лет колонии Прокуратура потребовала приговорить к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, обвиняемого в хищении средств банка «Московское ипотечное агентство» (КБ «МИА») на сумму почти 5 млн рублей.

Финансы Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.

Армия и оружие Reuters: три смертницы подорвали себя в толпе беженцев в Сирии В населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии три смертницы привели в действие взрывные устройства в пункте сбора беженцев.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика American Airlines на время прекратила полеты в Венесуэлу Американская авиакомпания American Airlines в пятницу приостановила полеты в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик США заметили у границ России Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США осуществил 14 марта полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря.

Футбол ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года.

Общество Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади В Минтрансе предлагают изменить федеральные авиационные правила в части регламентации минимального размера ручной клади.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Политика Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.

Политика Украина осталась без денег по спору с Россией Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья Вечером 14 марта на канале Mash появилась информация об отеке мозга певицы, осложненном двусторонней пневмонией.

Политика Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.

Политика Киев отказался регистрировать в составе ОБСЕ наблюдателей от России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией кандидаты в наблюдатели на президентские выборы в составе миссии ОБСЕ не будут зарегистрированы.

Футбол Анжи — Крылья Советов 0:2 В матче 20-го тура российской премьер-лиги самарские Крылья Советов на выезде обыграли махачкалинский Анжи со счетом 2:0.

Общество Двух американских мормонов осудили на Кубани В Краснодарском крае суд вынес решение по делу двух граждан США, обвинявшихся в незаконном ведении миссионерской деятельности.

Политика Более 30% украинцев жалуются на ущемление свободы слова, показал опрос "В марте 33,9% опрошенных считали, что на Украине происходит наступление на свободу слова (этот процент остался таким же, как и в сентябре 2018)", - говорится в тексте исследования, опубликованном в пятницу.

Происшествия 49 человек погибли при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии В результате теракта - массового расстрела - в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек.

Общество В Астрахани QR-коды на старинных зданиях вели на порносайты Хакеры взломали QR-коды на исторических зданиях Астрахани и настроили перенаправление считывающих устройство на порнографические интернет-ресурсы.

Происшествия На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею На Красной площади в четверг, 14 марта, был задержан мужчина, который облил маслом брусчатку, пытаясь прорваться к Мавзолею Владимира Ленина.

Армия и оружие В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.