Энергетика
При наилучшем раскладе можно нарастить добычу до 570 миллионов тонн, но "не сразу, а в ближайшие два года", заключил министр. С 1 января следующего года Россия начнет снижать среднесуточную добычу в рамках обязательств по регулированию добычи (соглашение ОПЕК+).
Российская газета08:22
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