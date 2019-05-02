Политика

Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»Наша версия 05:29

Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
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Минэнерго США объяснило позицию против «Северного потока - 2»

Московский Комсомолец07:57

В Минэнерго США объяснили, почему выступают против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:30

Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»

Наша версия05:29

В Госдуме оценили позицию Минэнерго США по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:18

США объяснили свой негатив в отношении «Северного потока - 2»

Аргументы недели04:57

Глава Минэнерго США рассказал, почему страна против «Северного потока-2»

Аргументы и Факты05:36

Минэнерго США: строительство «Северного потока - 2» усилит влияние России на внешнюю политику ЕС

Инфорос05:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью

Обновлено в 13:58
Общество

Горсовет согласовал застройку частного сектора в Добром многоэтажками

На апрельском заседании депутаты владимирского горсовета согласовали застройку частного сектора в Добром многоэтажками.
Обновлено в 18:00
Музыка

Успенская назвала местью отстранение Алсу от «Евровидения-2019»

Результаты песенного конкурса объявит пианист Иван Бессонов Певица Любовь Успенская заявила, что отстранение Алсу от оглашения результатов музыкального конкурса "Евровидение" от России может стать чьей-то местью, сообщает телканал 360.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет

События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено в 18:26
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Культура

Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи

Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Киева о захвате территории в Донбассе

Обновлено в 17:14
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»

Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.
Обновлено в 10:21
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Общество

В Тартусе прошло шествие «Бессмертного полка»

Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус.
Обновлено в 13:06
Музыка

«Московская весна A Cappella» набирает обороты

В 2018 году получил приз зрительских симпатий на втором международном фестивале "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит майские праздники с семьей отца

Дочь покойной Юлии Началовой Вера живет с бабушкой и дедушкой, но на выходные и праздники уезжает к отцу.
Обновлено в 07:25
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Наука

В Чили обнаружили самые древние в Америке следы человека

Ученые обнаружили в Чили след человека, который может оказаться наиболее древним из всех подобных отпечатков, найденных на территории США.
Обновлено вчера в 14:30
Кино

Съемки сольного фильма про Бэтмена отложены

Съемки сольного фильма о Бэтмене, намеченные ранее на осень 2019 года, вновь отложены.
Обновлено в 15:57
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Кино

Завершились съемки последней серии «Теории большого взрыва»

Завершились съемки последнего эпизода телесериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory).
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Авто

Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием

Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Происшествия

Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено в 19:33
Футбол

Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено в 18:20
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Американский политик, министр энергетики США со 2 марта 2017 года, 47-й губернатор штата Техас от Республиканской партии.
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