Политика
Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»Наша версия вчера в 05:29
Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
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Глава Минэнерго США рассказал, почему страна против «Северного потока-2»
Аргументы и Фактывчера в 05:36
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Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
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В Улан-Удэ загорелось административное здание
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Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо
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Экономика
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Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
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