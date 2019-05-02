США назвали российский газ дешевым и ненадежнымLenta.ru 07:05

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».

Происшествия В Москве четыре человека ранены из помпового ружья Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.

Политика Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2» «Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Политика В Белоруссию поступила чистая российская нефть По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.

Культура Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Происшествия Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.

Общество Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту 2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Здоровье Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Кино В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов» В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.

Наука В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов Эксперты считают, что если использовать этот материал для изготовления обшивки гиперзвуковых летательных аппаратов, то они смогут выполнять полеты со скоростью до 20 чисел Маха, то есть более 20 тысяч км/час, передает Global Times.

Происшествия Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.

Политика Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.

Интернет В Google появится новая функция для удаления информации пользователей До последнего времени можно было выбрать только, хранить или не хранить информацию о пользователе в Google Аккаунте.

Происшествия Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.

Культура Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.

Армия и оружие ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою Два истребителя американских военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаи (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.