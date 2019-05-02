Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»ТАСС 05:40
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным". С таким утверждением выступил в четверг министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит бизнес-форум по энергетике.
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Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Наука
В Томске разработали первое отечественное ПО, независимое от Windows
Обновлено 30 апреля в 04:04
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Очевидец пожара в Доме профсоюзов объяснил, откуда в городе появились радикалы
В Одессу были завезенные люди, которые выполнили свою работу Пять лет прошло с трагедии в одесском Доме профсоюзов, когда погибли десятки и были ранены сотни противников Евромайдана.
Обновлено в 06:38
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
«Оставь ребенка в покое»: Собчак обратилась к Нарусовой
Собчак пообещала продолжить следить за здоровым образом жизни Нарусовой и просить ее "оставить ребенка в покое".
Обновлено в 05:47
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку
Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53
Культура
Звезда «Игры престолов» вышла замуж
Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Общество
Россияне смогут уехать за границу на следующий день после оплаты долга
Россияне, которым за долги ограничили выезд за границу, смогут выехать из страны только на следующий день после оплаты.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о его пластике
Супруга исполнителя, Инна Михайлова, решила встать на защиту мужа.
Обновлено в 05:53
Энергетика
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»
В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37
Общество
Россияне стали продавать дачи из-за налога
Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Иркутске загорелся торговый центр
В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии
Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Дочь Началовой проводит время с новой семьей Алдонина
12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
Обновлено в 03:58
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31