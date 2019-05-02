Политика

Почему в Минэнерго США назвали Россию «ненадёжным» поставщиком газаRT на русском 15:53

Министр энергетики США Рик Перри считает, что поставки газа из России якобы нельзя считать надёжными. Выступая на энергетическом форуме в Брюсселе, он также отметил, что американский СПГ станет прекрасной альтернативой российскому топливу для европейских стран.
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Почему в Минэнерго США назвали Россию «ненадёжным» поставщиком газа

RT на русском15:53

В США назвали российский газ «дешевым, но ненадежным»

Газета.Ru15:31

Заявление Рика Перри о ненадёжности российского газа оценили в РФ

News.ru12:36

Министр энергетики США назвал ненадежным поставляемый в ЕС российский газ

РБК09:18

США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО

РИА Новости07:42

Глава Минэнерго США назвал дешевый российский газ «ненадежным»

Комсомольская правда07:06

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

ТАСС05:40
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Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Политика

На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 18:46
Культура

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Культура

Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи

Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева

Ранее сообщалось, что он мог быть причастен к организации прошлогоднего убийства в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено в 09:30
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено в 06:10
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца

Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено в 19:15
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Здоровье

Медики рассказали, как простуда может перерасти в болезнь сердца

Медики рассказали, при каких обстоятельствах с виду обычная простуда может перерасти в болезнь сердца.
Обновлено в 12:30
Общество

В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте

Обновлено в 10:49
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба

Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Exxon вложит $2 млрд в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в США

ExxonMobil намерена инвестировать 2 миллиарда долларов в расширение нефтехимического комплекса в Бэйтауне в американском штате Техас, сообщила компания.
Обновлено в 16:00
Политика

Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Космос

В НАСА рассказали, стоит ли бояться черной дыры рядом с Землей

Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью

«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Политика

Министр обороны Великобритании уволен со скандалом

Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
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