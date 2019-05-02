Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»ТАСС 05:40

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным". С таким утверждением выступил в четверг министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит бизнес-форум по энергетике.

Музыка Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Футбол Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» «Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Происшествия Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Футбол Месси забил 600-й мяч за «Барселону» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".

Футбол В метро проведут забастовку во время финала Кубка Англии Профсоюз работников железнодорожного, морского и транспортного транспорта Великобритании (RMT) объявил, что работники лондонского метро организуют трехдневную забастовку, которая придется на финал Кубка Англии "Манчестер Сити" – "Уотфорд", передает "Советский спорт".

Спорт Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.

Происшествия Три дорогие иномарки сгорели ночью в Невском районе В ночь на 2 мая неизвестные подожгли автомобиль у дома № 15, корпус 1, на улице Коллонтай в Невского районе.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Политика Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.

Шоу-бизнес Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн 46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Кино Завершились съемки финального эпизода сериала «Теория большого взрыва» Завершились съемки заключительной серии финального сезона популярного американского сериала «Теория большого взрыва».

Общество Названы города России с самыми несчастными жителями Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.

Происшествия Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Наука В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.