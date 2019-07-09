с чего всё началось

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.

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Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

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Политика Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.

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Происшествия Появилась версия о диверсии, ставшей причиной взрыва в Баренцевом море Среди причин взрыва на спускаемом глубоководном аппарате АС-31 («Лошарик») атомной подводной лодки «Подмосковье» называется версия о диверсии.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.

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Политика Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.

Путешествия Туристка в Великобритании отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро Туристка из Великобритании отсудила у туристической фирмы, которая отправила ее на отдых, порядка 24 тысяч евро из-за отравления.

Общество ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Политика Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.

Политика Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.

Политика Грузинские депутаты решили приехать в Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.