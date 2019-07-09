Транспорт
Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada XrayРИА Новости вчера в 12:44
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.Ведомостивчера в 12:56
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