Экономика

Глава МВФ заявила о сокращении мирового ВВП из-за торговых войнКоммерсантъ 08:55

Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристина Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава МВФ: торговые войны представляют главную угрозу росту мировой экономики

Московский Комсомолец09:37

Глава МВФ заявила о сокращении мирового ВВП из-за торговых войн

Коммерсантъ08:55

Лагард назвала главную угрозу мировой экономике

Вести.Ru08:05

Глава МВФ призвала прекратить торговые войны

Российская газета08:27

Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики

РИА Новости07:58

Глава МВФ назвала основную угрозу мировой экономике

News.ru06:15

Глава МВФ считает, что основная угроза мировой экономике исходит от торговых войн

ТАСС05:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Кино

Дмитрий Кузьмин о представлениях некоторых россиян о киношной «правде»

Почему в России никогда не снимут подобный сериал, рассуждает редактор отдела "Культура" Дмитрий Кузьмин.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Полковник полиции, который организовал задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей

В материале, который подготовил Telegram-канал Baza и Transparency International, отмечается, что средняя заработная плата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8-1 млн рублей в год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Под Тулой загорелся торговый центр

В тульском райцентре Щекино эвакуированы посетители двухэтажного торгового центра. У здания горит крыша, сообщили в МЧС.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы

Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Общество

Москвичам обещают пару дней прохлады на будущей неделе

Москвичей на следующей неделе ожидает похолодание, дожди, а также вечерняя прохлада.
Обновлено в 12:28
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек

Обновлено в 02:29
Происшествия

В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Спецкор издания "Медуза" Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:01
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено вчера в 13:36
Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Спорт

Волейболисты сборной России одержали пятую победу кряду в Лиге наций

Обновлено в 11:35
Футбол

Вейналдум: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум высказал мнение, что его одноклубник Вирджил Ван Дейк достоин получить «Золотой мяч».
Обновлено в 12:32
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Политика

Украинских ультраправых на выборах в Раду возглавил Олег Тягнибок

Шесть праворадикальных украинских организаций, часть из которых признаны запрещёнными в России, сформировали совместный избирательный список националистов для участия во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 11:40
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне

5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Политика

В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах

В Казахстане закрылись все избирательные участки, где проходило голосование на президентских выборах.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Елену Подкаминскую после съемок домой забирают дети

Знаменитость пошутила, что девочки регулярно забирают ее после съемок домой.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное