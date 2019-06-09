Экономика
Глава МВФ заявила о сокращении мирового ВВП из-за торговых войнКоммерсантъ 08:55
Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристина Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.
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Глава МВФ: торговые войны представляют главную угрозу росту мировой экономики
Московский Комсомолец09:37
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
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