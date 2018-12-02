Экономика
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте организации.
ТАССвчера в 17:16
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Энергетика
Россия увеличила добычу нефти на 1,4%
В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 03:37
Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 03:16
Экономика
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:35
Политика
Китай сдался США в торговой войне
«Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами», — уточнили в Вашингтоне, добавив, что Пекин начнет покупать продукцию американских фермеров «незамедлительно».
Обновлено в 01:53
Экономика
Налоговики расскажут о долгах российских компаний
Начиная с первого августа, налоговая служба публиковала информацию о среднесписочной численности работников компаний и организаций, применяемых ими специальных налоговых режимах, данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Обновлено в 03:11
Экономика
«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России
Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено вчера в 02:54
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
«Черная пятница» прошла мимо торгцентров
В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.
Обновлено 30 ноября в 18:08
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Что изменится в российских законах в декабре
С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 00:29
Экономика
CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено вчера в 00:47
Энергетика
Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta
Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17