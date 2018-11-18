Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономикиТАСС17:16
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте организации.
ТАСС17:16
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