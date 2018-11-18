Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте организации.

Политика Политика Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.

Финансы Финансы Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк с 1 декабря отказался от розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на 1,5 года) и открыл новый вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на год).

Энергетика Энергетика ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Энергетика Энергетика Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Экономика Экономика Налоговики расскажут о долгах российских компаний Начиная с первого августа, налоговая служба публиковала информацию о среднесписочной численности работников компаний и организаций, применяемых ими специальных налоговых режимах, данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Экономика Экономика Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.

Экономика Экономика «Черная пятница» прошла мимо торгцентров В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.

Экономика Экономика Что изменится в российских законах в декабре С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Экономика Экономика Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).

Экономика Экономика Переводы киргизских мигрантов из РФ за 9 месяцев превысили $1,9 млрд Сумма денежных переводов в Киргизию из-за рубежа за январь-сентябрь 2018 года составила $1 млрд 970,5 млн, сообщает Национальный банк страны.

Экономика Экономика Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года "Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.

Экономика Экономика Темпы прироста ВВП Индии снизились с 8,2% до 7,1% В третьем квартале 2018−2019 финансового года темпы прироста ВВП Индии упали с 8,2% до 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом.