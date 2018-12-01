Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
ТАСС
17:16

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте организации.
ТАСС17:16

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Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

ТАСС17:16

Глава МВФ заявила о негативном влиянии торговых войн на мировой ВВП

ПРАЙМ13:26
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
Финансы

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк с 1 декабря отказался от розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на 1,5 года) и открыл новый вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на год).
Обновлено в 14:39
Энергетика

ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти

Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Обновлено в 09:32
Экономика

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями

Обновлено в 10:31
Политика

Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20

Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 16:09
Экономика

Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.
Обновлено в 07:56
Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Обновлено в 15:53
Экономика

«Черная пятница» прошла мимо торгцентров

В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика

В парламент Мальдив внесен новый закон об иммиграции

Согласно законопроекту, внесенному парламентарием Мусой Маником, предполагается суровое наказание иностранных рабочих, которые покидают своих работодателей в поисках нового места заработка.
Обновлено в 06:41
Экономика

Что изменится в российских законах в декабре

С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:09
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 06:52
Политика

«Росатом» может пострадать от мировых торговых войн

Проекты и поставки "Росатома" могут пострадать, если торговые войны в мире будут продолжаться, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика

Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины

Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).
Обновлено в 14:06
Экономика

Переводы киргизских мигрантов из РФ за 9 месяцев превысили $1,9 млрд

Сумма денежных переводов в Киргизию из-за рубежа за январь-сентябрь 2018 года составила $1 млрд 970,5 млн, сообщает Национальный банк страны.
Обновлено в 13:22
Экономика

Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года

"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 07:31
Энергетика

Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 10:46
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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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