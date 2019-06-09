Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономикиРИА Новости вчера в 07:58

с чего всё началось

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

Общество Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста» Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Общество Музею истории РПЦ нашли площадку возле Новодевичьего монастыря Музей станет филиалом Государственного исторического музея и будет посвящен истории Русской православной церкви и Новодевичьего монастыря.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Экономика Почти 2,5 млн москвичей заняты в малом и среднем бизнесе Малый и средний бизнес в столице обеспечивает работой почти 2,5 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Происшествия В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Происшествия В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Происшествия В Китае девять человек погибли при обвале на шахте Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.

Экономика Ford рассчитался с российскими долгами Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

Общество Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.

Экономика Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

Политика Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России Александр Жаров в интервью РБК рассказал, что сейчас у ведомства нет диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства.

Теннис Хачанов впервые в карьере стал девятой ракеткой мира Российский теннисист Карен Хачанов добился исторического для себя достижения – впервые в своей профессиональной карьере вошел в десятку сильнейших теннисистов мира.

Происшествия В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.

Здоровье В Красноярском крае назначили нового министра здравоохранения В ноябре 2006 года Немик начал исполнять должность начальника отдела по организации медицинской помощи взрослому населению агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения Красноярского края.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Шоу-бизнес Бизнес-проект Наташи Королевой постиг крах В качестве одного из примеров издание привело тренажерный зал певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзан).