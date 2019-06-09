Экономика
Глава МВФ назвала торговые войны главной угрозой для мировой экономикиКрасная весна вчера в 06:39
Главной угрозой для экономики назвала торговые споры между странами директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 9 июня в заявлении по итогам двухдневной встречи министров финансов и глав Центробанков G20 в японской Фукуоке, опубликованном на сайте организации.
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Установленные американо-китайские тарифы могут вызвать сокращение мирового ВВП до 0,5% ($455 млрд), заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристина Лагард в рамках встречи министров финансов G20, которая прошла в Японии.Коммерсантъвчера в 08:55
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