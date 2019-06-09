Глава МВФ назвала торговые войны главной угрозой для мировой экономикиКрасная весна вчера в 06:39

с чего всё началось

Главной угрозой для экономики назвала торговые споры между странами директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 9 июня в заявлении по итогам двухдневной встречи министров финансов и глав Центробанков G20 в японской Фукуоке, опубликованном на сайте организации.

Происшествия СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Общество Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.

Политика Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Экономика Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

Здоровье В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррель Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,49%, достигнув $63,60 за баррель.

Политика Токаев побеждает на выборах президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.

Происшествия В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Теннис Карен Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP.

Хоккей «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии «Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли.

Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.