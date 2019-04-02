Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДРREGNUM вчера в 20:52
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля. Причины визита Колокольцева в Северную Корею не называются.
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Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева пожаловалась на пропажу дорогих колец с бриллиантами
Алена Водонаева рассказала о том, что потеряла два кольца с крупными бриллиантами.
Обновлено вчера в 16:30
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество
Парковка на Набережной Цесаревича во Владивостоке станет платной
По информации, в мае стоянка станет платной.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов
Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Обвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Прокурор попросил Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии
Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 00:40
Наука
Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда
Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО
Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Обновлено вчера в 10:45