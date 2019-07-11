Политика
Отправлен в отставку глава МВД Крыма ТорубаровКрымPRESS 12:51
Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по РК. Он сейчас находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел РФ, — прокомментировала официальный представитель МВД Крыма Ольга Кондрашова.
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