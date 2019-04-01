Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставкуРБК 04:46

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах региона, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
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Источник сообщил об отставке главы МВД Ингушетии на фоне событий в Магасе

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс03:27

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Глава МВД Ингушетии подал в отставку

РБК04:46

Источник сообщил об отставке главы МВД Ингушетии на фоне событий в Магасе

Интерфакс03:27

Источник: глава МВД Ингушетии подал в отставку

ТАСС04:04

Глава МВД по Ингушетии уходит в отставку на фоне новых протестов в республике

Эхо Москвы05:02

«Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку

Коммерсантъ03:33

Глава МВД Ингушетии подал в отставку, сообщил источник

Газета.Ru04:08

СМИ сообщили об отставке главы МВД Ингушетии на фоне событий в Магасе

Говорит Москва03:46
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
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Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
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