Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставкуРБК 04:46
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах региона, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
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с чего всё началось
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - сказал собеседник агентства.Интерфакс03:27
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