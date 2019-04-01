Глава МВД Ингушетии подал в отставкуРБК 04:46

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах региона, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

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