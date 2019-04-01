Глава МВД Ингушетии подал в отставкуРБК 04:46

с чего всё началось

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах региона, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Происшествия В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Политика Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.

Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

Спорт Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в России.

Общество В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Как сообщил местный портал Е1, неизвестные разгромили редакцию, сломали компьютеры и похитили жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два корабля НАТО Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.

Происшествия В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.

Спорт Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил Ханты-Мансийск местом проведения национального первенства 2020 года.

Происшествия Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.

Экономика От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.

Происшествия Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.

Энергетика Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.

Происшествия Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.

Политика В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.

Экономика «Русал» возобновил поставки алюминия в США «Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.

Армия и оружие Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.