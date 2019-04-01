Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставкуРБК 04:46
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах региона, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
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Происшествия
В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии
В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».
Обновлено в 03:33
Политика
Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
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Обновлено в 05:08
Политика
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Обновлено в 04:59
Спорт
Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в России.
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Общество
В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
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Как сообщил местный портал Е1, неизвестные разгромили редакцию, сломали компьютеры и похитили жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора.
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Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Спорт
Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил Ханты-Мансийск местом проведения национального первенства 2020 года.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Почему США не могут разработать электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
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Реал — Уэска 3:2
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
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Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
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Обновлено вчера в 16:00
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«Русал» возобновил поставки алюминия в США
«Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.
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Армия и оружие
Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
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Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море
НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23