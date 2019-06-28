Политика

Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в странуРИА Новости вчера в 11:43

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.
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Власти Грузии намерены запретить въезд депутату Госдумы Сергею Гаврилову

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РБКвчера в 11:23

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

RT на русскомвчера в 12:16
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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

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В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
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Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта

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В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
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Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда

Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
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Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

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Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

Минэкономразвития планирует ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
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Происшествия

Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено 27 июня в 20:39
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Местный исследователь Хэ Цзянкуй признался, что изменил геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения, после чего на свет появились двое генетически модифицированных детей.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей

Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Космос

В ночь на пятницу россиян ожидает «непредсказуемый» звездопад

Обновлено 27 июня в 07:14
Экономика

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Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
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Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
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В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

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Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
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