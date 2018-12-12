Происшествия

Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге
РИА Новости
вчера в 22:01

Траур Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что среду в городе будет объявлен траур по погибшим в результате ЧП, закроют рождественские ярмарки, будут отменены спектакли и концерты. При этом, по словам главы МВД Франции, школы Страсбурга в среду будут открыты.
РИА Новостивчера в 22:01

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Глава МВД Франции прояснил ситуацию с жертвами стрельбы в Страсбурге

Газета.Ruвчера в 23:26

Глава МВД Франции уточнил число погибших в результате стрельбы в Страсбурге

Коммерсантъвчера в 22:53

В МВД Франции уточнили число погибших при стрельбе в Страсбурге

RT на русскомвчера в 21:45

После стрельбы в Страсбурге запрещены манифестации

НТВвчера в 22:38

Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге

РБКвчера в 21:12

Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге

РИА Новостивчера в 22:01

Все манифестации в Нижнем Рейне будут запрещены в среду после стрельбы в Страсбурге

ТАССвчера в 20:39
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Происшествия

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В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме

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Происшествия

В Забайкалье семимесячный ребенок погиб при пожаре

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Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере.
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Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области

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Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
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Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

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Глава Росприроднадзора по Красноярскому краю задержан за взятку

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Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан

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