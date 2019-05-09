Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21
Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Политика
Помощник Путина предсказал ослабление рубля
Решение США повысить пошлины на товары из Китая ослабит рубль.
Обновлено в 07:43
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения
Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Политика
«Связующий элемент нации»: американский корреспондент прокомментировал парад Победы
Обновлено в 08:47
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика
Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
Обновлено в 06:02
Политика
Основатель «Бессмертного полка» ответил на критику Порошенко
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Омске на заводе пластмасс произошел пожар
Обновлено в 06:44
Футбол
Неймар подал апелляцию на дисквалификацию в еврокубках
Нападающий ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА.
Обновлено в 09:39
Общество
На среду в Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в связи с сильным ветром. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Обновлено 07 мая в 13:58
Происшествия
Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Футбол
Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов
Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым
Обновлено в 07:14
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Политика
Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он отсутствовал на параде в Москве по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что не мог пропустить торжественные мероприятия в Минске.
Обновлено в 09:30
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
К шествию «Бессмертного полка» в Киеве присоединились люди с портретами персонажей Marvel и порноактрис
В столице Украины 9 мая проводится шествие «Бессмертного полка», в котором люди идут с портретами героев ВОВ, чествуя их память в День Победы.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Вторым пилотом сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» был ставрополец
Члены экипажа на допросах после аварии рассказали, что второй пилот спасал из горящего лайнера лётные документы.
Обновлено в 05:45
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31