Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к РоссииИзвестия 09:13
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики. По его словам, в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии.
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Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста
Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Энергетика
«Белнефтехим» заверил, что белорусские НПЗ выпускают качественное автотопливо
Концерн "Белнефтехим" заявил, что качество автомобильного топлива, производимого в ОАО "Нафтан" и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), соответствует всем международным и отечественным нормам.
Обновлено в 10:36
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Общество
В России назвали число ветеранов Великой Отечественной войны
На территории России проживают почти 75,5 тысячи ветеранов ВОВ. Такая информация обнародована на сайте Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
Путешествия
Японские туристы отправились на Курилы без виз
Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
Обновлено в 18:25
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено в 18:33
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Кино
В киновселенную Marvel решили добавить гея
Обновлено в 00:43
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Стало известно число россиян, не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что примерно 25% россиян, имеющих ВИЧ-положительный статус, не знают о своем недуге.
Обновлено вчера в 13:29