Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к РоссииИзвестия 09:13

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики. По его словам, в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии.
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Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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