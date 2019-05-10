Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к РоссииРИА Новости 07:21

Министр отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.
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В посольстве России ответили на слова об удерживаемых РФ территориях Эстонии

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В Совете Федерации предостерегли Эстонию от территориальных споров

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Глава МВД Эстонии выдвинул территориальные претензии к России

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Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Коммерсантъ10:01

МВД Эстонии утверждает, что Россия не вернула республике часть территории

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Почему в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

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Губа не дура: как глава МВД Эстонии замахнулся на Ивангород

Sputnik Эстония08:00
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В Москве скончался Сергей Доренко

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Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

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Зеленский назвал 9 Мая днём благодарности

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Происшествия

В Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка»

В Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.
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Политика

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено в 23:29
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено в 23:31
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено в 22:25
Футбол

Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой

Встреча закончилась массовой дракой, по итогам которой главный судья Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки.
Обновлено в 22:27
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Транспорт

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия

В результате массового ДТП в Подмосковье пострадали три человека

Обновлено в 12:38
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Футбол

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено в 15:22
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено в 06:00
Теннис

Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Добавим, что в четвертьфинале испанец сразится с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой.
Обновлено в 15:56
Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Полина Гагарина продемонстрировала фигуру во время пробежки босиком

Отечественная певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, демонстрирующий её фигуру в купальнике.
Обновлено в 20:02
Политика

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено в 22:31
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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