Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к РоссииИзвестия 09:13
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики. По его словам, в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии.
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В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Британские СМИ: количество «Челленджеров-2» уменьшат до уровня танковой бригады
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Трамп угрожает Китаю повышенными пошлинами на товары
Напомним, что о намерениях повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25% глава Белого дома рассказал в минувшее воскресенье.
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Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
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Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
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Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
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Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Общество
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В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»
Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Авто
«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»
Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Наука
У мышей остановлен онкогенез
Недавно на грызунах эксперты провели эксперимент и поняли, что совместное действие двух белков позволило остановить распространение метастаз у мышей.
Обновлено в 20:14
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Общество
В России разработают катер на водных лыжах, способный разгоняться свыше 200 километров в час
Отмечается, что высокоскоростной катер «Кречет», оснащенное экономичным бензиновым или дизельным двигателем, будет практически лететь над водой.
Обновлено в 20:38
Общество
Летний гардероб за 49 рублей: Charity Market приглашает на грандиозный SALE
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях
Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что раскусил план бывшей жены, который та провернула при помощи подруги Йо Тиллет Райт.
Обновлено вчера в 14:16
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Samsung представил 64-мегапиксельный датчик камеры
Как пишут специализированные издания, 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 получил технологию Tetracell для группировки четырех пикселей в один.
Обновлено в 09:15
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31