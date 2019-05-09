Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к РоссииИзвестия 09:13

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики. По его словам, в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии.
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Почему в Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

RT на русском16:16

Глава МВД Эстонии предъявил к России территориальные претензии

РИА Новости14:32

Губа не дура: как глава МВД Эстонии замахнулся на Ивангород

Sputnik Эстония08:00

Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Коммерсантъ10:01

Требование Эстонии вернуть «захваченные земли» прокомментировали в посольстве РФ

Газета.Ru12:59

В Совете Федерации предостерегли Эстонию от территориальных споров

Говорит Москва10:23

В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ

ТАСС11:49
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

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Общество

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Британские СМИ: количество «Челленджеров-2» уменьшат до уровня танковой бригады

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Трамп угрожает Китаю повышенными пошлинами на товары

Напомним, что о намерениях повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25% глава Белого дома рассказал в минувшее воскресенье.
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Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Общество

Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Политика

Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»

Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
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У мышей остановлен онкогенез

Недавно на грызунах эксперты провели эксперимент и поняли, что совместное действие двух белков позволило остановить распространение метастаз у мышей.
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В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек

По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
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Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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