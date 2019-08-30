с чего всё началось

Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек высказался относительно ситуации, разворачивающейся вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. История принадлежит историкам, а не политикам, ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает — написал Гамачек в своём микроблоге.

Космос Российские ученые придумали, как сделать космические корабли долговечнее Специалисты Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» придумали, как сделать, чтобы космические корабли служили дольше, сообщил портал МИА МИР.

Общество Соболь пришла на шествие против политических репрессий Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.

Футбол «Манчестер Сити» интересуется 19-летним норвежским игроком Помимо «Манчестер Сити» Эвженом интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт», «АЗ Алкмар», а также ряд немецких и итальянских команд.

Политика Зеленский совершит визит в Польшу Украинский президент Владимир Зеленский 31 августа — 1 сентября совершит официальный визит в Польшу по приглашению польского лидера Анджея Дуды.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Теннис Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.

Политика США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 Отмечается, что в санкционный список также был внесен капитан этого судна Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер сообщила, что Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара, передает ТАСС.

Общество Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Политика Луценко перед уходом подготовил Генпрокуратуре Украины сюрпризы Юрий Луценко в последний рабочий день на посту генпрокурора Украины отобрал у департамента специальных расследований ГПУ ряд дел, а также закрыл производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной рады Игоря Калетника по делу о «диктаторских законах 16 января».

Здоровье Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.

Общество Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения 30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.

Происшествия Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна» Филипп Киркоров во время выступления на заключительном концерте конкурса «Новая волна» не попал в фонограмму.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Общество На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.