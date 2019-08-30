Политика
News.ruГлава МВД Чехии прокомментировал осквернение памятника Коневу
Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек высказался относительно ситуации, разворачивающейся вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. История принадлежит историкам, а не политикам, ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает — написал Гамачек в своём микроблоге.
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с чего всё началось
Заниматься толкованием исторических событий должны историки, а не политики, заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, комментируя ситуацию вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.Евразия Dailyвчера в 20:38
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Вице-премьер Чехии осудил власти Праги за отношение к памятнику маршалу Коневу
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Вице-премьер Чехии раскритиковал планы спрятать памятник Коневу под брезент
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
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США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Отмечается, что в санкционный список также был внесен капитан этого судна Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер сообщила, что Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, ранее задержанный властями Гибралтара, передает ТАСС.
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Общество
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Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
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РИА Новости вчера в 08:29
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Политика
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Юрий Луценко в последний рабочий день на посту генпрокурора Украины отобрал у департамента специальных расследований ГПУ ряд дел, а также закрыл производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной рады Игоря Калетника по делу о «диктаторских законах 16 января».
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Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
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Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
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Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
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ТАСС 06:27
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Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Встречи в формате МПРИ на регулярной основе проводятся с 2009 года с участием представителей Южной Осетии, Грузии и России при посредничестве Евросоюза и ОБСЕ.
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