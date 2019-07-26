Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной КорееРоссийская газета вчера в 19:33

Запуск Пхеньяном двух ракет, осуществленный 25 июля, стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого прошли испытания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
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