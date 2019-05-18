Политика

Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с СШАRT на русском вчера в 21:35

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльская сторона готова к переговорам с администрацией США. Об этом информирует МИД Венесуэлы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Венесуэле заявили о готовности к переговорам с США

РИА Новостивчера в 23:11

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Коммерсантъвчера в 21:13

Венесуэла заявила о готовности к диалогу с США

Газета.Ruвчера в 22:33

Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

RT на русскомвчера в 21:35

МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

РБКвчера в 22:36

Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США

Вести.Ruвчера в 21:02

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

ТАССвчера в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Обновлено вчера в 11:28
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Здоровье

Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:23
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)

В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Космос

Кто поможет раскрыть главную тайну Вселенной

Как идет работа над проектом "ГАММА-400", РИА Новости рассказали его научный руководитель профессор Аркадий Гальпер (ФИАН, МИФИ) и заместитель научного руководителя — главный конструктор Николай Топчиев (ФИАН).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено в 05:15
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Общество

Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей

Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено в 06:40
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Белоруссия создаст аналог российского «Искандер-М»

По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за запаха гари на борту

Лайнер авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Авто

BMW 8 Series Gran Coupe замечен почти без камуфляжа

BMW 8 Series Gran Coupe замечен во время тестовых заездов почти без камуфляжа. Презентация 4-дверного купе состоится осенью в Мюнхене.
Обновлено в 05:26
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, скрывшегося от сотрудников ДПС

Водителя, который скрылся от сотрудников ДПС, задержали и доставили в отделение полиции.
Обновлено в 07:12
Здоровье

Власти Петербурга обсудили снижение смертности в городе

В минувший четверг, 16 мая, власти Петербурга обсудили, как снизить смертность в городе.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе

Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Общество

На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр

Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына

Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное