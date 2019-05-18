Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с СШАRT на русском вчера в 21:35

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльская сторона готова к переговорам с администрацией США. Об этом информирует МИД Венесуэлы.

Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

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