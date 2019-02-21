Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»Газета.Ru вчера в 20:44

Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв „Крым — это Украина!“ стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца.

По словам министра, до присоединения к России Крым был недостаточно "украинским", что заставило Украину заплатить "сверхвысокую цену". При этом за время нахождения в составе России Крым стал более "украинским", считает Климкин.

Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»

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