Политика
«Не стал более российским»: Климкин рассказал об «украинизации» КрымаФАН вчера в 20:21
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что Крым за последние пять лет не стал «более российским», а напротив.
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Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв „Крым — это Украина!“ стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца.
— Павел Климкин, украинский дипломатНТВ вчера в 18:50
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