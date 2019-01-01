Как и год назад готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же стало меньше.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения. «Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше», — написал министр в Facebook.

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