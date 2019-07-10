Политика
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия РоссииВести.Ru вчера в 21:55
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России. Пост на эту тему Климкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 03:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Здоровье
Свыше ₽27 млрд направят на реализацию проекта «Демография» в крае
Более 27 млрд рублей из различных бюджетов направят на реализацию национального проекта «Демография» в Красноярском крае.
Обновлено в 03:09
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Кино
Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов Лиозновой
Обновлено в 01:55
Политика
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Обновлено в 03:48
Транспорт
В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной
Обновлено в 03:43
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24