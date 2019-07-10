Политика

Глава МИД Украины назвал три условия противодействия РоссииВести.Ru вчера в 21:55

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России. Пост на эту тему Климкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Украинский министр назвал три условия «противодействия» России. «Путина на эмоции не возьмешь»

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