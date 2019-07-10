Политика
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия РоссииВести.Ru вчера в 21:55
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России. Пост на эту тему Климкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Финансы
Фунт стерлингов рухнул до 2-летнего минимума
Курс фунта стерлингов опустился до 1,24 доллара в ходе торгов 9 июля. Это самый низкий показатель более чем за два года.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Футбол
В «Локомотиве» допустили переход вратаря сборной России в другой клуб
Голкипер столичного футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме с высокой долей вероятности перейдет в другую московскую команду Российской премьер-лиги.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray
Обновлено вчера в 12:44
Игры
В DayZ появится королевская битва
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Познер прокомментировал выходку Габунии
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Общество
Президент России удивил жителей Екатеринбурга, неожиданно выйдя к ним из автомобиля
Обновлено в 00:19
Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Абрикосов пошутил, что пойдет на шоу Малахова за миллион рублей
Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Май Абрикосов пошутил в Instagram, что готов участвовать в шоу телеведущего Андрея Малахова только за миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:54
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
ЖКХ
Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой
Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением.
Обновлено в 02:04
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД
Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Красноярске беременные женщины отравились арбузами
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Рената Литвинова восхищается Яной Рудковской
Особенно внимание поклонников продюсера привлек комментарий актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью
Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено вчера в 16:57