Политика
Глава МИД Украины назвал три условия «противодействия» РоссииМосковский Комсомолец вчера в 23:58
Глава украинской дипломатии Павел Климкин назвал три условия, при выполнении которых появляется возможность "противодействовать" России. Общение Зеленского с Путиным "в той же манере", что и с Порошенко, не даст результатов, убежден министр.
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Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Шоу-бизнес
67-летний Олег Газманов показал идеальный торс
На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
Обновлено в 04:34
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Россиянка доставлена в больницу после аварии на «Шелковом пути»
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Футбол
Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".
Обновлено в 02:59
Экономика
Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия
В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Глава Генштаба ВС России и главком сил НАТО в Европе встретятся в Баку
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретится с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.
Обновлено в 04:20
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Авто
Электромобиль MINI Cooper SE будет серийным
В оснащении серийного MINI Cooper SE находится электромотор от модели BMW i3S, который выдаёт 184 л.с. и 270 Нм максимального крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Александр Васильев оценил стиль и гардероб Анны Чиповской
Обновлено в 05:02
Финансы
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» Кубрика
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Общество
Власти Магадана запретили кормить голубей
Запрет на кормление голубей ввели власти Магадана, заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения города «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов 9 июля, сообщает REGNUM.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар
На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33