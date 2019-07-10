Глава украинской дипломатии Павел Климкин назвал три условия, при выполнении которых появляется возможность "противодействовать" России. Общение Зеленского с Путиным "в той же манере", что и с Порошенко, не даст результатов, убежден министр.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Политика Зеленский отменил парад на День независимости Украины 17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.

Хоккей Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес 67-летний Олег Газманов показал идеальный торс На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.

Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.

Политика В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Наука Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Футбол Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".

Экономика Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.

Происшествия Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей "Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Происшествия Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Политика В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Армия и оружие Глава Генштаба ВС России и главком сил НАТО в Европе встретятся в Баку Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретится с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Авто Электромобиль MINI Cooper SE будет серийным В оснащении серийного MINI Cooper SE находится электромотор от модели BMW i3S, который выдаёт 184 л.с. и 270 Нм максимального крутящего момента.

Финансы Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.

Экономика Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Общество Власти Магадана запретили кормить голубей Запрет на кормление голубей ввели власти Магадана, заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения города «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов 9 июля, сообщает REGNUM.