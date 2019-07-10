Политика

Глава МИД Украины назвал три условия «противодействия» РоссииМосковский Комсомолец вчера в 23:58

Глава украинской дипломатии Павел Климкин назвал три условия, при выполнении которых появляется возможность "противодействовать" России. Общение Зеленского с Путиным "в той же манере", что и с Порошенко, не даст результатов, убежден министр.
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Украинский министр назвал три условия «противодействия» России. «Путина на эмоции не возьмешь»

URA.Ru00:08

Павел Климкин назвал способ системного противодействия России

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Климкин назвал три условия «противодействия» России

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Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

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На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
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