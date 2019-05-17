Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставкуПятый канал 08:22

Министр иностранных делу Украины Павел Климкин подал в отставку — он сообщил об этом в видеообращении на своей странице в Facebook. Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
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Политолог: Отставка главы МИД Украины Климкина — хорошее решение

Вечерняя Москва13:03

Глава МИД Украины объявил о своей отставке

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Глава МИД Украины Климкин объявил об уходе в отставку

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Глава МИД Украины написал заявление об отставке. Он будет баллотироваться в Верховную раду

ТАСС08:32

СМИ сообщили о массовом уходе с постов глав областей Украины

Телеканал 360°09:29

На Украине наступил сезон отставок

Коммерсантъ13:47

Климкин подал в отставку

Lenta.ru08:17
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Общество

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"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
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Музыка

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Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
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Игры

Sony и Microsoft объявили о партнерстве в сфере новейших технологий

Американский IT-гигант Microsoft и японская Sony, давние конкуренты на рынке игровых консолей, заключили соглашение о партнерстве в сфере облачных и стриминговых технологий, а также искусственного интеллекта и микрочипов.
Обновлено в 06:32
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Политика

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В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
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Путешествия

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Обновлено в 16:48
Общество

Волин рассказал о поддержке регионального ТВ в цифровом формате на ОТР

"Общественное телевидение России" в целях поддержки местного вещания в цифровом формате предоставит по пять часов эфира каждый день региональному телевидению, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
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Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
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Общество

Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)

Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
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Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
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Происшествия

Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва

Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Авто

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В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил об остановке строительства храма святой Екатерины на месте одного из городских сквером.
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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