Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставкуREGNUM 09:32

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом Климкин написал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к сообщению видообращение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ сообщили о массовом уходе с постов глав областей Украины

Телеканал 360°09:29

Глава МИД Украины Климкин объявил об уходе в отставку

RT на русском10:41

Глава МИД Украины написал заявление об отставке. Он будет баллотироваться в Верховную раду

ТАСС08:32

На Украине наступил сезон отставок

Коммерсантъ13:47

Глава МИД Украины объявил о своей отставке

Интерфакс08:24

Климкин подал в отставку

Lenta.ru08:17

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

РБК08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:17
Наука

В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет

Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 20:23
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Учительница Кадырова погибла в ДТП

Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Наука

Катапультирующий паук запускает свою сеть паутины в добычу

Обновлено 15 мая в 11:21
Происшествия

Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери

Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Экономика

Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске

Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.
Обновлено в 22:30
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

Обновлено в 13:42
Происшествия

Истребитель F-16 ВВС США разбился в Калифорнии

Американский военный самолет F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 03:16
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Здоровье

Названы признаки развития болезней печени

Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Авто

Компания Ideenion Automobil AG возродит довоенную марку Austro-Daimler

Немецкая компания, специализирующаяся на постройке концепт-каров, планирует возродить довоенную австро-венгерскую марку Austro-Daimler. первая модель нового бренда будет представлена в рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Игры

CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам, — с уважением

CD Projekt RED, авторов «Ведьмака» и грядущей Cyberpunk 2077, тоже не оставили в стороне от обсуждения условий труда: в глазах многих специалистов руководители студии совершенно не жалели своих сотрудников и вынудили их перерабатывать.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Обновлено в 20:28
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Общество

В Нижегородской области обсудили график реализации нацпроектов

Обновлено в 15:50
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Политика

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Музыка

Соседов рассказал, почему не будет болеть за Лазарева на «Евровидении»

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не хочет болеть за Сергея Лазарева на «Евровидении».
Обновлено в 13:35
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное