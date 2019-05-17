Политика
Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставкуREGNUM 09:03
Климкин добавил, что у него есть много полезных идей, которые он намерен реализовать, став депутатом Верховной рады. Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о скорой отставке главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено в 07:53
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Журналистка рассказала, как американские санкции «убивают» венесуэльцев
Журналист испанской редакции Sputnik Эстер Янес Ильескас рассказала историю 21-месячной девочки Изабеллы, которая из-за американских санкций не может получить необходимые для жизни лекарства.
Обновлено в 10:34
Общество
Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась
В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии, информирует телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Музыка
Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь»
Героиня сентябрьского номера «Собака.ru» 2018 года певица Монеточка сегодня, 17 мая, прервала молчание новым синглом «Падать в грязь» — в духе летних ожиданий героиня песни следит за происходящим в обществе и рассказывает о своих простых желаниях.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено в 19:43
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Авто
Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В сегменте средних внедорожников россиянам больше всего понравился Volkswagen Touareg, а среди тяжелых внедорожников лучшим стал премиальный BMW X7.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star
Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Авто
В России отзывают около 500 автомобилей Audi Q5
Обновлено в 09:10
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Путешествия
Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
Федор Конюхов не планирует в ближайшее время новых морских путешествий и готовится к трем воздушным экспедициям.
Обновлено в 16:48
Общество
В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт
"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:22
Религия
Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины
Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
Технологии
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве назвали несколько важных правил.
Обновлено в 03:44