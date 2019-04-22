Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти замену американским F-35РИА Новости вчера в 17:13
В Вашингтоне угрожают задержать или отменить процесс продажи Турции самолетов F-35. Турция — один из участников международной программы США по созданию этих истребителей пятого поколения. В Анкаре не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Турция возьмет истребители «из другого места» в случае отказа США от поставок F-35
Lenta.ruвчера в 16:55
Может ли Турция купить у России истребитель-бомбардировщик Су-34?
Московский Комсомолец Турция22 апреля в 04:46
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Игры
Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic
Последнее особенно затронуло публику, поскольку этим недовольны и посетители Metacritic, где у игры также низкий пользовательский рейтинг — 26% при среднем балле журналистов в 83%.
Обновлено в 04:21
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Российские журналисты призвали Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть ситуацию с арестом главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:23
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Орбакайте показала стильную Пугачеву с внучкой
Последнюю неделю Алла Пугачева стала особенно обсуждаема — она дала первый за 10 лет сольный концерт и показала, на что способна в 70 лет.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Глава ГИБДД предложил приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил обязать водителей, в салоне автомобиля которых находятся дети, двигаться со скоростью на 20 км/ч медленнее, чем предписано знаками и ПДД.
Обновлено в 02:00
Общество
Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»
Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Завтра, 24 апреля, исполнится сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 06:22
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии
Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359
Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Новосибирские военные провели репетицию салюта к Дню Победы
В Новосибирске идет подготовка к празднованию Дня победы. Военнослужащие провели репетицию праздничного фейерверка.
Обновлено в 04:29