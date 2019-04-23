Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35ФАН вчера в 22:20
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
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Турция возьмет истребители «из другого места» в случае отказа США от поставок F-35
Lenta.ruвчера в 16:55
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Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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